NIKKEI——日本经济新闻中文版

- 军情六处前局长解读特朗普与世界走向
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约翰·索沃斯：全球将再次向由大国充当主角的局面过渡。俄罗斯在乌克兰和叙利亚、中国则在南海和东海借助军事力量来排除西方各国的影响力。这是我们必须适应的全球的现实……
- 特朗普下一步认定中国为汇率操纵国？
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泷田洋一：美国认定汇率操纵国目前有3个标准，中国不全满足，不能将中国列为汇率操纵国。然而，特朗普及其幕僚有不同的想法，要将中国列为汇率操纵国，敲山震虎……
- 特朗普“电话外交”忘记中国？
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中国的春节长假期间，美国总统特朗普打了一堆电话，有普京、有安倍、有默克尔。首先打出一记高球观察对方的反应，这是特朗普在谈判中常用的手段，与中国会如何交锋是下一个焦点……
- 中国人购车倾向：SUV买国货 轿车挑外资
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在按照车型统计2016年中国新车销量时可以发现一个明显的趋势，即受青睐的SUV方面，中国品牌有6款车跻身排名前十，但在轿车方面，前十几乎被外资品牌占据，中国品牌依然只有1款上榜……
- 特朗普的汇率批评矛头对准中日德
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特朗普说：中国和日本多年在市场上不断诱导货币贬值，美国吃了亏。美国在2015年货物贸易中产生7456亿美元赤字。中国占整体的约一半，而德国和日本则分别达到1成左右，列第2、第3……
- 假如你是官，你贪不贪?
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柯隆：如果你问我，那还真不好说。如果总是有人监督我，我当然有贪心没贪的胆。无论是经济学还是心理学都早就证明了人是自私的。有人如果告诉我有一群人不会贪，因为他们是特殊材料做成的……
- 日本大学生演京剧与日企的先利后义
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小高航：有机会在上海观赏了中国的传统戏曲京剧，但演出的并不是专业团队，而是40多名根本不会汉语的日本大学生。但出乎意料的是，挑剔的观众叫“好”声不断。但日本企业似乎有些先利后义了……
- 日本警惕特朗普将矛头指向本国防卫费
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特朗普曾屡次对同盟国“搭安保便车”表达不满。日本的防卫费占GDP的比重一直保持在1％左右，与美国的其他盟国相比偏低。为此日本担忧特朗普会要求日本将这一比重提高到与他国相当……
- 从宣布退出TPP看特朗普的贸易新政
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金坚敏：部分观察家及媒体评论认为，特朗普总统的决定最大的受益者是中国。问题是特朗普总统为什么要退出对美国来说具有战略和经济意义的贸易协定?
- 日本车企的“特朗普烦恼”
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为应对特朗普的制造业回归美国要求，丰田宣布追加投资。而有日系车企高管表示：汽车设备投资要放眼未来5年、10年。为如何与任期4年的美国总统打交道感到苦恼……
- 展望2017年日本股市之杂感
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肖敏捷：国内的朋友们也许对日本股票市场没有兴趣，但笔者建议你不妨把日本股市当作观测全球经济风险的一个风向标。因为日本股市的最大优点是先天下之忧而忧，替美国操心、为中国捏汗……