NIKKEI——日本经济新闻中文版

- 中国拉动的比特币泡沫破裂？
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曾涨至9000元人民币的比特币价格一度跌破5000元。主要原因是1月11日中国人民银行宣布对比国内的特币大型交易所展开检查。2016年比特币交易额曾膨胀至2015年的4倍，中国占了96%……
- 日美贸易摩擦因中国崛起而减弱
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90年代后半期之后，美国的对日贸易逆差出现减少，日美关系的轴心逐渐从摩擦转为合作。其背景是日本在美国贸易额中所占比重出现下降，中国的占比提高……
- 寻找中国下一个泡沫
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村山宏：股市、房市、债市，中国的泡沫一个接一个。吸收投资资金的商品不足、制度设计不完善、政府缺乏准则的投资建议和规定、喜欢投机的国民性……，理由有各种，但笔者认为……
- 特朗普巨轮将在风暴中启航？
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特朗普将在就职演说中呼吁和谐与团结，不过目前却遇上了民主党约60名议员表明拒绝出席就职典礼的史无前例的事态。美媒公布的其就职前的民意支持率也创下了美国历任总统最低。新政权的面临的是分裂与难题……
- 特朗普“美元过于强势”发言偏离国际共识
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各国首脑不直接谈及本国货币汇率水平成为君子协定。也有可能作为对华贸易谈判中施加压力的材料，特朗普提及“美元过于强势”，但中国的现状并非引导人民币贬值，反而是一直在通过买入人民币实施干预……
- 市场读不透特朗普
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“我们的货币过于强势”，特朗普的言论让市场发生了动荡。虽然这是针对人民币的言论，但市场将其解读为日本等对美存在巨额贸易顺差国家的货币也包括在内……
- 俄罗斯想要的美国全球角色
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有专家指出特朗普政权的诞生对美俄关系利好与风险并存，而其中俄罗斯最担心美国放弃世界领导者的角色。普京政权一直批评美国主导的国际秩序，呼吁构筑多极化世界，又缘何要担心这一点呢……
- 习近平借达沃斯向特朗普发声
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中国此前一直派负责经济的总理或副总理出席达沃斯会议。此次中国国家主席习近平打破惯例亲自出席，是为了利用特朗普就任美国总统之前的空白期……
- 日本电机企业向新一代汽车狂投资金
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日立计划2018年度之前向新一代汽车开发和量产投入总额5千亿日元的资金，松下也打算增产车载电池。两家公司的今后3年的相关投资将超1万亿日元。另一方面，将缩小电视领域的业务等……
- 五看资本主义（5）投资者引发社会变革
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1989年柏林墙倒塌，没有了社会主义这一对抗势力，资本主义世界各国间的对立更加鲜明。法国经济学家米歇尔·阿尔贝尔在1990年代初的《资本主义反对资本主义》提出了两种资本主义模式……
- 日本零食向亚洲市场发起攻势
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访日游客的消费需求明显从奢侈品转向了日用品和食品。尤其是卡乐比的佳可比薯条和格力高的百奇饼干等非常受欢迎。各零食企业将利用日本产品向亚洲各国渗透的机会……