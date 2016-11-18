NIKKEI——日本经济新闻中文版

- 中国5G的世界标准争夺
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手机5G将成为设想数千亿设备联网交换数据的物联网的首个标准。中国三大通信运营商2020年之前将实施3千亿元规模的投资，源自中国的技术和服务有可能接近实际的世界标准……
- 中国企业的“窝里横”
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世界500强中有100家是中国企业，而2016年全球企业品牌排名中，前100位只有第72位的华为技术和第99位的联想集团2家企业。品牌和销售额，这2个排名调查的差距意味着什么呢？
- TPP触礁或让亚洲“迷走”
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特朗普在白宫设立“国家贸易委员会”，起用对华强硬派纳瓦罗任负责人，这在事实上意味着美国贸易战略从国会转向白宫掌握主导权。曾强硬态度谈判的TPP却要放弃，这让亚洲各国感到失望与不信……
- 安倍政治遗产去向（上）改革
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“改革的菜单早已经准备好。至于改还是不改，就看政治判断了”，在执政进入第5个年头的安倍政权着力打造瞄准长期政权的“政治遗产”。不过其描绘的经济复苏蓝图却因结构改革的相继被拖延而至今没有实现……
- 卜算特朗普（2）多边自贸区开始雪崩？
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特朗普主张“自贸区谈判应该是1对1的”，以压倒性的实力完全碾压谈判对手的双边模式对美国来说显然更加简单，TPP等多边贸易谈判前途暗淡。2017年在世界贸易谈判史上，将成为历史性的分水岭……
- 安倍不担心特朗普撤走驻日美军的逻辑
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日本曾考虑以2大支柱应对中国崛起，一是安保依靠以驻日美军为基础的日美同盟，二是经济依靠TPP。TPP已经无望，特朗普还威胁要撤走驻日美军。但安倍对身边人士表示：不用担心……
- 从“便携汽车”看日本“双创”
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日本一位名为佐藤国亮的年轻创业者发明了这款类似平板电脑的电动汽车。车体的大小相当于13英寸笔记本电脑，重量为2.8公斤。最高时速16公里，感知人体重心控制方向……
- 世界最大规模家电展CES迎来新主角
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“只用你的声音就能自由操作家中的电器”，在拉斯维加斯开幕的CES上，联想等公开的配备AI技术的产品抢眼。近10年CES的景象一直在改变。在2010年前后，智能手机等取代电视成为主角，但这一地位迅速被AI夺走……
- 从特朗普的美国驻日大使人选看到的
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美国驻日本大使站在美国与亚太最重要的同盟国日本的外交第一线。从战后驻日本大使的面孔来看，总体分为3大类。肯尼迪现任美国驻日大使可以在自己期望的时间直接致电奥巴马……
- 卜算特朗普（1）美元走高会调整吗？
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如果美元升值和利率上升的状态持续，曾为特朗普胜利做出贡献的中西部工业地带制造业将遭受打击。有观点认为，如果认为美国经济无法承受货币升值的压力，1985年广场协议或重演……
- 中美2017年将打局部贸易战？
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“美国总统大选刚结束之后，在北京见到的中国官员都乐观地认为‘特朗普是商务人士，因此交涉会很容易进行’。但估计现在都被浇了冷水”，特朗普加强了与中国对抗的姿态……