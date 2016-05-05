活跃在中国的日本企业/机构

活跃在中国的日本企业/机构

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NIKKEI——日本经济新闻中文版

  • 20xx 水曜日
  • 日语演讲比赛

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特朗普敲打丰田的目的是中国
特朗普敲打丰田的目的是中国
泷田洋一：特朗普对丰田汽车似乎很不友好，说日美汽车贸易不公平，背后被认为有福特汽车的影子。但美国企业并不想开拓日本市场。目的是将特朗普的视线从中国转移……
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神钢建机缩减在华业务 中国被定位为成熟市场
神钢建机缩减在华业务 中国被定位为成熟市场
神钢计划将中国市场的液压挖掘机产能减少一半，并不再与货款收回困难的代理商合作。杭州工厂将改为出口专用基地。副社长梅原尚人说：中国的定位不再是增长市场……
现代汽车在中美陷入苦战
现代汽车在中美陷入苦战
现代汽车在中国陷入面临一种矛盾，越扩大销量越会造成利润减少。现代在新一代技术上采取不合作的“独自主义”，与其他车企的战略相悖，全球第五大汽车厂商迎来关键时刻……
马蒂斯出访日韩显示重视亚洲稳定
马蒂斯出访日韩显示重视亚洲稳定
美国新国务卿蒂勒森缺乏外交经验，所以新防长马蒂斯被认为在特朗普政权中将主导亚洲外交。马蒂斯的首次出访，不是欧洲、不是中东，似乎是安抚，也似乎指向朝鲜与中国……
美韩防长确认年内部署萨德系统
美韩防长确认年内部署萨德系统
美国国防部长马蒂斯与韩国国防部长韩民求举行了会谈。为了应对朝鲜核试验与导弹的威胁，美韩确认将于年内在驻韩美军部署萨德系统。韩民求回应称“马蒂斯访韩是向朝鲜发出的最强有力信号”……

主要新闻

特朗普签署总统令要放宽金融监管
这将成为美国此前最重视防范金融危机的金融行政的转变……
特朗普长女出席中国驻美使馆春节活动
特朗普打破美国总统发表春节祝词的惯例，但伊万卡参加新春活动……
民宿网站途家进驻日本市场
在日本，途家将从房东手中收取住宿费的3%作为佣金。这一比例低于中国的12％……
三星Galaxy S8要更换电池厂商？
三星已与村田制作所启动了采购磋商，Note7的电池从三星SDI和香港新能源科技采购……
特朗普上台促《纽约时报》电子版付费读者猛增
随着特朗普的上台，用户对新闻的关注高涨，据悉这是2011年以来最高的增长率……
优步将停止在台湾服务
优步2013年进入台湾市场，招致了传统出租车行业的反对，新法规让优步实质上陷入停业……
戴姆勒拟向电动汽车投入100亿欧元
戴姆勒计划推出纯电动汽车等10多个车型。投资增大的背景是戴姆勒表现抢眼的销售……
福岛核电站2号机组核燃料掉落
反应堆下方辐射量推算为每小时530Sv。人暴露在这样的高辐射量下，不到1分钟就会死亡……

中企在全球猛刷存在感

韩国企业会在中国企业追赶中没落吗

韩国企业会在中国企业追赶中没落吗

村山宏：“中国技术带来冲击”，韩国媒体这样表达韩国企业的焦虑。韩国出现悲观论也不难理解。但翻看全球产业史，就会发现中国要赶超韩国企业
不上市的华为能超越三星吗

不上市的华为能超越三星吗

村山宏:华为一直不上市。提到未上市的知名企业，有汽车零部件制造商德国博世、家具领域的瑞典宜家，但在日新月异的电子产业世界，坚持不上市
日本家电品牌卖给中国企业的悲哀

日本家电品牌卖给中国企业的悲哀

中村裕：中国企业看上的是品牌，日本企业需要资金，看似对双方有益，但SANYO、Pioneer、JVC这些卖给中国的日本品牌的下场让人
亚洲家电市场谁主沉浮
日企应从联想收购学到的
华为在日本当“幕后”也挡不住存在感
中国半导体企业在强敌环伺下崛起
中国车企挑战日系“大本营”
中国手机和铁路抢滩印度市场
非“重厚长大型”中国企业正在崛起
王健林“电影王”雄心背后的死角
中国超算“神威”到底强在哪儿

特朗普与安倍晋三 更多

中国：督促美国停止在钓鱼岛问题上发表错误言论
陆慷说：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，这是不容篡改的历史事实。所谓《美日安保条约》是冷战时期的产物，不应损害中国的领土主权和正当权益……
美国防长表示尖阁诸岛适用日美安保

美国防长表示尖阁诸岛适用日美安保

日本首相安倍晋三2月3日与访问日本的美国新防长马蒂斯进行了约50分钟的会谈。马蒂斯明确表示尖阁诸岛（中国名：钓鱼岛）适用基于日美安全保障条约第五条的美国对日防卫义务对象……
日本拟用养老金投资美国基础设施

日本拟用养老金投资美国基础设施

日本将通过养老金公积金管理运用独立行政法人投资美国的基础设施项目等方式，在美国创造数十万个就业岗位。日本已着手制定将重点放在美国创造就业的一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”……
安倍或去特朗普别墅打高尔夫
安倍见特朗普时要强调日本对美贡献
安倍眼中特朗普与奥巴马的不同
安倍与特朗普这样会谈

专栏·分析 ▶ 更多

军情六处前局长解读特朗普与世界走向
军情六处前局长解读特朗普与世界走向
约翰·索沃斯：全球将再次向由大国充当主角的局面过渡。俄罗斯在乌克兰和叙利亚、中国则在南海和东海借助军事力量来排除西方各国的影响力。这是我们必须适应的全球的现实……
特朗普下一步认定中国为汇率操纵国？
特朗普下一步认定中国为汇率操纵国？
泷田洋一：美国认定汇率操纵国目前有3个标准，中国不全满足，不能将中国列为汇率操纵国。然而，特朗普及其幕僚有不同的想法，要将中国列为汇率操纵国，敲山震虎……
特朗普“电话外交”忘记中国？
特朗普“电话外交”忘记中国？
中国的春节长假期间，美国总统特朗普打了一堆电话，有普京、有安倍、有默克尔。首先打出一记高球观察对方的反应，这是特朗普在谈判中常用的手段，与中国会如何交锋是下一个焦点……
中国人购车倾向：SUV买国货 轿车挑外资
中国人购车倾向：SUV买国货 轿车挑外资
在按照车型统计2016年中国新车销量时可以发现一个明显的趋势，即受青睐的SUV方面，中国品牌有6款车跻身排名前十，但在轿车方面，前十几乎被外资品牌占据，中国品牌依然只有1款上榜……
特朗普的汇率批评矛头对准中日德
特朗普的汇率批评矛头对准中日德
特朗普说：中国和日本多年在市场上不断诱导货币贬值，美国吃了亏。美国在2015年货物贸易中产生7456亿美元赤字。中国占整体的约一半，而德国和日本则分别达到1成左右，列第2、第3……
假如你是官，你贪不贪?
假如你是官，你贪不贪?
柯隆：如果你问我，那还真不好说。如果总是有人监督我，我当然有贪心没贪的胆。无论是经济学还是心理学都早就证明了人是自私的。有人如果告诉我有一群人不会贪，因为他们是特殊材料做成的……
日本大学生演京剧与日企的先利后义
日本大学生演京剧与日企的先利后义
小高航：有机会在上海观赏了中国的传统戏曲京剧，但演出的并不是专业团队，而是40多名根本不会汉语的日本大学生。但出乎意料的是，挑剔的观众叫“好”声不断。但日本企业似乎有些先利后义了……
日本警惕特朗普将矛头指向本国防卫费
日本警惕特朗普将矛头指向本国防卫费
特朗普曾屡次对同盟国“搭安保便车”表达不满。日本的防卫费占GDP的比重一直保持在1％左右，与美国的其他盟国相比偏低。为此日本担忧特朗普会要求日本将这一比重提高到与他国相当……
从宣布退出TPP看特朗普的贸易新政
从宣布退出TPP看特朗普的贸易新政
金坚敏：部分观察家及媒体评论认为，特朗普总统的决定最大的受益者是中国。问题是特朗普总统为什么要退出对美国来说具有战略和经济意义的贸易协定? 
日本车企的“特朗普烦恼”
日本车企的“特朗普烦恼”
为应对特朗普的制造业回归美国要求，丰田宣布追加投资。而有日系车企高管表示：汽车设备投资要放眼未来5年、10年。为如何与任期4年的美国总统打交道感到苦恼……
展望2017年日本股市之杂感
展望2017年日本股市之杂感
肖敏捷：国内的朋友们也许对日本股票市场没有兴趣，但笔者建议你不妨把日本股市当作观测全球经济风险的一个风向标。因为日本股市的最大优点是先天下之忧而忧，替美国操心、为中国捏汗……

调查

超半数日本人预测日美关系“将恶化”

超半数日本人预测日美关系“将恶化”

1月底实施的舆论调查中，预测特朗普上台后日美关系将“恶化”的人达到53％。而在特朗普胜选后实施的调查中，预测“恶化”的仅占34％。日本国内的不安情绪开始蔓延……
在日外国劳动者首超百万 中国人最多

在日外国劳动者首超百万 中国人最多

日本政府对接收高端人才持积极态度，但并不允许接收所谓的简单劳动者。但在现实上，通过技能实习制度和留学，简单劳动者的流入正在迅速增加。按国别来看，中国居首，二三位分别是……
日本国家财富时隔4年减少

日本国家财富时隔4年减少

截至2015年底，日本的土地及住宅等资产减去负债后的国家净资产（国家财富）为3290.2万亿日元，同比减少0.4％。总资产余额虽然增长了2.7％，但负债余额增长了4.3％。但家庭财富增加……
日本刑事犯罪案件连续14年减少

日本刑事犯罪案件连续14年减少

日本全国警察2016年认定的刑事犯罪案件为99.6204万起，二战后首次降至100万起以下.严重犯罪方面，杀人案、纵火案和强奸案减少，但绑架和贩卖人口案继续呈增加趋势……

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看看日本的人口移动

看看日本的人口移动

日本共有47个都道府县，而人口净迁出的省份达到了40个，2016年东京圈的“净迁入”人数为11万7868人，已连续21年为净迁入。而净迁出人口最多的省份竟然是北海道……
在东京打车也可以用支付宝付费了

在东京打车也可以用支付宝付费了

日本出租车企业“日本交通”将在东京23区等的3500辆出租车上引入“Origami Pay”和“支付宝”两种支付服务。付费时只要用手机上的APP扫描车上配置的平板终端显示的二维码即可……
村上春树新小说初版发行100万册

村上春树新小说初版发行100万册

村上春树的新长篇小说《刺杀骑士团长》(暂译）将于2月24日上市，初版发行量总计定为100万册，新书分为上下两部，各自处印50万册。《1Q84　BOOK3》的初版发行量为50万册，……
日本所有罗森便利店都能用支付宝了

日本所有罗森便利店都能用支付宝了

罗森1月24日在日本全国约1.3万家便利店等导入了电子结算服务“支付宝”。以日元购物时将可以自动换算为人民币进行结算。目前，日本约4千家百货商场和家电量贩店等已支持支付宝支付……

老外汉学家的车轱辘话（中日对译）

现代中国学生与毛泽东的《体育之研究》

现代中国学生与毛泽东的《体育之研究》

藤井省三：在中国的大学校园，男女三人进行足球的三角传球，但两名女同学踢出去的球总是歪。距今百年前，青年毛泽东发表了论文《体育之研究》，开篇便指出：国力恭弱，武风不振……

观 察

不胖也得脂肪肝！怎么办？

不胖也得脂肪肝！怎么办？

亚洲人由于遗传关系体内容易囤积脂肪，因此虽然不胖但得脂肪肝的比例也很高。而被确诊为脂肪肝的患者中，有10%~20%被认为会恶化为肝硬化或肝癌！怎么办……

焦 点

朝鲜夸耀洲际导弹技术威慑美国

朝鲜夸耀洲际导弹技术威慑美国

美国防长马蒂斯与韩国防长韩民求在1月31日的电话磋商中，对朝鲜核试验与导弹开发的进展共同表示了危机感。美韩最大的忧虑是洲际弹道导弹，但双方认为“现阶段朝鲜并没有发射能力……

调 查

日本估算负担了驻日美军经费的86.4%

日本估算负担了驻日美军经费的86.4%

在驻日美军经费里，超过一半为在美军基地工作的日本工作人员和劳务费和照明、取暖费用等，这些费用根据《日美地位协定》本来应由美方负担。美国国防部2004年发表的数据显示，日本的负担比率约为75%……

中日茶坊 ▶ 更多

从事中日交流的人士每年只有10个月可用
从事中日交流的人士每年只有10个月可用
日经中文网特约撰稿人 莫邦富：中国的春节休假终于过去了，我的日程表一下子又排得满满的了。
自打一下嘴巴
日本真的最自由平等、最没歧视吗？
除夕钟声是扰民行为？
闻鸡起舞说鸡年

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