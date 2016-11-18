活跃在中国的日本企业/机构

三井物产拟参股松下保健，与其医院业务展开合作...2016/11/18

日经中文网
NIKKEI——日本经济新闻中文版

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展望2017：这些商品可能在亚洲流行
展望2017：这些商品可能在亚洲流行
日本经济新闻（中文版：日经中文网）选出了2017年可能会在亚洲畅销的商品。中国最热门的商品被认为是VR游戏，有可能普及到家庭。而印度最热门的商品可能是“摩的”……
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预测:17年经济6.4% 人民币贬到7.16
预测:17年经济6.4% 人民币贬到7.16
日本经济新闻（中文版：日经中文网）与日经QUICK新闻12月29日汇总了中国经济学家调查显示。中国经济的最大风险仍然是房地产行情，目前的泡沫度达到了7……
中国调整人民币汇率指数货币篮子 下调美元权重
中国调整人民币汇率指数货币篮子 下调美元权重
将把篮子货币数量从13种增至24种，美元的权重将从此前的26.4%降低至22.4%。有观点认为，中国通过降低美元在货币篮子中的权重，将更易于默许人民币兑美元的贬值…… 
夏普的戴式改革（4）能否坚守创业精神？
夏普的戴式改革（4）能否坚守创业精神？
戴正吴最近反复表示，夏普的目标是苹果。但他在实际经营中似乎并没有体现出夏普“诚意和创意”的理念。一名夏普中层表示，“如果变成只是对鸿海言听计从的‘鸿海日本法人’，夏普不就失去存在意义了吗”……
日本新车销量或时隔5年跌破500万辆
日本新车销量或时隔5年跌破500万辆
2016年的日本国内新车销量预计同比减少2%，止步于497万辆。日本新车市场与达到顶峰的1990年（777万辆）相比规模缩小至3分之2，减幅相当于丰田年销量（158万辆）的约1.8倍……

主要新闻

东京股市年终收盘连续5年上涨
12月30日的日经平均指数虽然连续3日下跌，但仍高于2015年年终收盘价。这也成为日本泡沫经济崩溃后时间最长的一次连续上涨……
菲律宾外长：南海是东盟2017年议题
菲律宾外长亚赛：横跨在中菲之间的南海问题是东盟各国一直关心的问题，不可回避。我国与中国之间存在的个别问题要（与东盟）区分开来……
奥巴马卸任前驱逐俄外交官
奥巴马以俄干预美国总统选举为由，下令发起包括驱逐35名俄驻美外交官等在内的新制裁措施……
中国抗议日本防长参拜靖国：人无信则不立，国无信则衰
中方表示：昨天刚刚陪同安倍首相在珍珠港大谈“和解”和“宽容”，今天就去参拜……
韩智库：金正恩政权5年处决340人
韩国国家情报院下属智库12月29日公布的白皮书指出金正恩政权处决和肃清的干部呈逐年增加……
任天堂《超级马里奥跑酷》安卓版2017年上线
任天堂已开始接受预约，用户预约后在游戏发布时即可收到谷歌应用商店的通知……
中国现役最高级别将领涉嫌受贿被调查
中央军委联合参谋部副参谋长王建平（上将）因涉嫌受贿而遭到调查。上将是中国军队将官的最高军衔……
大众中国全年销量与欧洲仅差20万辆 存隐患
2016年大众有望超丰田首次登上年度销量首位，其中约40%均来自中国。而丰田在中国、北美和东南亚等地实现均衡销售……

好文重读：中国制造业进化史

“中国制造”的国际竞争力衰落了吗

“中国制造”的国际竞争力衰落了吗

日经中文网特约撰稿人 金坚敏：中国出口负增长态势延续，有观点认为“越南制造”“印度制造”的增加让“中国制造”难以突围，对“中国制造”
从制造大国到强国的关键

从制造大国到强国的关键

作为“世界工厂”和“制造大国”，中国一直向世界供应大量工业产品，如今正努力成为领先于世界的“制造强国”。基于廉价劳动力的发展模式已经
制造强国与政策强硬之间

制造强国与政策强硬之间

中国新一代领导人表示继承以引进市场机制和对外开放为核心的改革开放路线，但中国经济与邓小平时代相比有明显不同。紫光集团董事长赵伟国表示
深圳新面孔——硬件新创企业之都
中国要打造“世界工厂”升级版
中国制造圈定10个重点领域
中德在“工业4.0”中靠近
董明珠：明智的中国企业家都在深刻反思
美国要革中国制造业的命？
“中国产日货”的魅力
“机器人大国”中国的烦恼
“后四万亿”时代考验中国制造业

2016盘点 更多

日经中文网2016年点击量排行（1~30）

日经中文网2016年点击量排行（1~30）

日经中文网汇总了2016年1月1日至12月28日点击量最高的30篇报道与读者分享与回顾。《谁是中国手机厂商的赢家》、《这是我们离开中国的理由》、《30年工资也买不起一套房的“解药”》……
杜特尔特“弃美投中”的半年

杜特尔特“弃美投中”的半年

 “如果中俄建立新的秩序，我们将第一个加入”，杜特尔特12月30日刚好就任菲总统半年，期间他不断靠近与美国对抗的两个大国。不过杜特尔特也在试探与下届美国特朗普政权改善关系…… 
2016盘点：资本流出中国
日本制造业出现回归中国趋势？
两岸“外交战”再次打响
中国成为宇宙强国的推动力
中美在人工智能研究上领跑 日本落后
2016盘点：“野蛮人”背后的逻辑
2016年访日外国游客最爱去哪儿？
上海迪士尼的盛况只是昙花一现？
楼继伟突然卸任的日本焦虑
特朗普触碰中美关系根基的理由
TPP太渺茫 RCEP存在感增强
中美“前所未闻”的博弈

日本政坛 ▶ 更多

珍珠港悼念使安倍支持率创3年来最高

珍珠港悼念使安倍支持率创3年来最高

针对安倍访问珍珠港进行悼念一事实施的紧急舆论调查，安倍内阁支持率升至64％，较11月下旬上升6个百分点。84％受访者对安倍访问珍珠港进行悼念“给予积极评价”……
安倍外交摒弃保守走现实路线？

专栏·分析 ▶ 更多

安倍珍珠港悼念背后的故事
安倍珍珠港悼念背后的故事
日本首相安倍晋三12月27日（中国时间28日）在珍珠港进行了悼念。7个月之前，奥巴马访问了核爆受害地广岛。日美通过将广岛和珍珠港这2个点联系起来……
安倍珍珠港悼念也是针对中韩
安倍珍珠港悼念也是针对中韩
日本首相安倍晋三在珍珠港强调与美国的和解,表示“日本和美国成为了历史上罕见的坚固的同盟国”，这是是希望向中国、韩国展现明确由日美主导东亚安保环境的意图，此外还想督促特朗普……
和解的力量——安倍在珍珠港演说全文
和解的力量——安倍在珍珠港演说全文
日本首相安倍晋三27日在珍珠港亚利桑那号纪念馆献花，悼念死难者。这是日本在职的首相第一次在亚利桑那号纪念馆悼念。之后安倍发表演说……
为什么安倍外交乱了阵脚？
为什么安倍外交乱了阵脚？
柯隆：外交讲究章法，跟下围棋一样，一定要有条不紊，按中国的古话说叫：以不变应万变。然而，回顾2016年的日本外交，不能不说安倍政府的外交手忙脚乱，就像一个人穿衣服，总是把钮扣扣错……
台湾企业在夹缝中求生存
台湾企业在夹缝中求生存
“支持两岸同属一个中国”，被传与蔡英文关系密切的台湾海霸王集团发表了罕见声明。而蔡英文政权正在限制大陆资本投资，台湾一家半导体企业的高管叹息：只能在被戴上脚镣与各国企业竞争……
石垣市市民的选择
石垣市市民的选择
码头上“尖阁专属”巡逻船排成排、岛中心要部署地对地导弹、山顶上建立驻屯地，因日本政府加强西南诸岛防卫，冲绳西南端的石垣市正发生着改变。当地民众的意见出现分歧……
夏普的戴式改革（3）不能再裁员了
夏普的戴式改革（3）不能再裁员了
戴正吴称日本国内所有夏普基地都是关闭和缩小的讨论对象，还曾暗示要在全球范围内裁员7000人。但夏普工会高层说：如果第3次实施提前退休，那公司可能就走到头了……
中国真的需要工匠精神吗
中国真的需要工匠精神吗
村山宏：“工匠精神”被选为2016年的中文流行语，为提高中国制造业的质量，大家就该不该参考日本工匠精神进行了热烈讨论。可从日本人角度看，工匠精神并不见得都是十全十美的职业道德……
中国列出成为太空强国时间表
中国列出成为太空强国时间表
中国发布了《2016中国的航天》白皮书，总体目标就是到2030年左右，中国航天要跻身世界航天强国行列。中国将在航天开发领域巩固继美俄之后的“世界第三”地位……
辽宁舰从太平洋进入南海划出势力范围？
辽宁舰从太平洋进入南海划出势力范围？
在辽宁舰实战能力面临质疑的背景下，大陆积极显示出在西太平洋乃至南海的活动，透露出大陆希望彰显本国势力版图。有观点指出，对于特朗普的施压，中国不得不显示出强硬姿态……
日本核电出口动向——用中国资金？
日本核电出口动向——用中国资金？
由东芝旗下的美国西屋电气与中国国家电力投资集团组成的中日美3国联合力争在土耳其获得4个核电机组的订单。中方提供资金，日美则提供技术，但日本担心技术流向中国……

调查

中国人在日本最爱搜索啥？

中国人在日本最爱搜索啥？

百度日本法人发布了2016年中国人在日本通过百度进行搜索的关键词排名。在艺人方面，石原里美被搜索的次数最多。比排在第2位的金城武超出3倍以上，显出压倒性的人气。在动画和时尚方面则是……
2017年日企在亚洲哪国加薪率最高？

2017年日企在亚洲哪国加薪率最高？

日经调查公司以亚洲11个主要国家和地区的日企当地员工为对象实施了工资动向调查。2017年亚洲整体预期加薪率为5.21％，连续5年下滑。其中印度最高，为9.54％。中国大陆为……
对中俄“有好感”的日本人增多了？

对中俄“有好感”的日本人增多了？

尽管安倍与普京举行了多次会谈，展现出强化关系的姿态，但是回答对俄罗斯“抱有好感”的占比仅仅小幅提高。而回答对中国“抱有好感”的人增加了2.0个百分点……
日本少子化停不下脚步 年出生数或首次跌破百万

日本少子化停不下脚步 年出生数或首次跌破百万

日本2016年出生的孩子的数量预计降至98万～99万人左右。除了20～39岁人口减少之外，由于育儿导致的经济负担，生育第2个孩子的夫妻正在减少。与其他国家比较看，中国的年出生人口数达到1687万人……  

穿梭日本·新产品 ▶  更多

日本2016年电影票房获得大丰收

日本2016年电影票房获得大丰收

2016年日本电影票房达到2300亿日元左右，有望连续3年超过上一年。排在前３位的依次是《你的名字。》，《星球大战：原力觉醒》和《新哥斯拉》。这些大热电影的共同点是社交网络……
透明的液晶屏？京东方试水日本市场

透明的液晶屏？京东方试水日本市场

透明的液晶屏可用在小卖店冰箱玻璃门播放商品广告，或者播放影像为奢侈品店的陈列柜增添色彩。京东方将首先在日本投放，根今后将向中国等更多的市场扩大……
“岚”压轴日本今年红白歌会 SMAP确定退出

“岚”压轴日本今年红白歌会 SMAP确定退出

“岚”将首次担任白组最后登场的压轴主角，他们将表演特别联唱。担任红组压轴的是石川小百合，她将演唱代表作《越过天城》。SMAP谢绝了本届红白歌会的演出……
一夜白头不再愁 自然银发成潮流

一夜白头不再愁 自然银发成潮流

吉川晃司、乔治·克鲁尼等越来越多的中老年人选择了帅气的白发。这是因为白发不再单纯是一种老化现象，而是代表了知性、成熟、从容和素雅等成年人特质，“爷爷灰”和“奶奶灰”的发色正在流行……

张石的樱雪鸿泥▶ 更多

哪些方面日本人不如中国人文明？

哪些方面日本人不如中国人文明？

张石：从讲文明、懂礼貌这方面来说，日本人在各种调查中常居世界第一。但从我在中日两国的生活经验上看，并不是这样的，有些方面，日本人是不如中国人的……

观 察

奥巴马执政8年的理想与现实

奥巴马执政8年的理想与现实

“重视亚洲”与“无核世界”是奥巴马政府重要的外交目标。核裁军谈判一直停滞不前，特朗普还要大幅扩充和力量。中国在南海动作频繁，两个外交目标似乎都没取得什么进展……

关注

日本央行总裁：可以明确地说经济已向好

日本央行总裁：可以明确地说经济已向好

日本央行总裁黑田东彦：世界经济整体正迈向积极方向，这一点非常明确。美国经济非常稳健，同时新兴市场国家经济增长也在缓慢加速。悲观论调已经完全改变……

中国与日本

中国驻日大使馆发推特：谢谢你们，SMAP

中国驻日大使馆发推特：谢谢你们，SMAP

日本国民偶像团体SMAP在2016年年底解散，中国驻日本大使馆官方账号日前发推特对SMAP表达谢意，并附上其来中国举办演唱会的照片，这条推特获得了超过2万条转发……

中日茶坊 ▶ 更多

中日两国需站高望远，聚焦20年后
中日两国需站高望远，聚焦20年后
日经中文网特约撰稿人 莫邦富：一水之隔的中日两国今后将成为怎么样的邻里关系？多年以来，这不仅是关心中日两国问题的人们的关注热点，也是关心国际外交问题和亚洲前途的人们都会感兴趣的重大课题。   
钱钱钱钱
【东京】暖暖的，守护从古到今的浅草
困扰日本人妻子的“夫源病”
“妻子”权力高的日本的“县”是哪个？

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