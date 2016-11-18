活跃在中国的日本企业/机构

三井物产拟参股松下保健，与其医院业务展开合作...2016/11/18

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NIKKEI——日本经济新闻中文版

  • 20xx 水曜日
  • 日语演讲比赛

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蔡英文的安心与苦恼
蔡英文的安心与苦恼
蔡英文的基本路线是不承认“一中”原则，维持现状。特朗普的发言乍一看与蔡英文想法一致，但并非如此。另一方面，面对压力，蔡英文的支持率并没有被动摇……
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小林制药增产中药卖给中国游客抗雾霾
小林制药增产中药卖给中国游客抗雾霾
日本小林制药的“清肺汤DUSMOCK”混合了黄芩和桔梗等16种中草药，主要治疗支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病，作为PM2.5对策商品，“清肺汤DUSMOCK”成为中国游客大量采购的对象……
中国贸易出现异常
中国贸易出现异常
中国2016年贸易总额连续2年下降，而人民币贬值并未对出口起到显著推动作用。对美贸易摩擦风险加大，有猜测称中国钢铁产品有可能采取了经由第三国的迂回出口手段……
房价上涨让上海的日本驻在人员“受难”
房价上涨让上海的日本驻在人员“受难”
“请在半年以内搬家”，2016年夏季，一位在上海的40多岁的日本驻在人员突然接到这样的通知。在上海，被迫搬家的日本驻在人员正在迅速增加，背景是房地产价格的暴涨……

主要新闻

全球石油投资或时隔3年转增
有关从事石油天然气开发和生产的“上游部门”动向调查显示，2017年全球投资额预计同比增长3％……
安倍见佐科表示在南海问题上提供支援
除了基础设施建设之外，日方还表示将在海洋警备人才培养、离岛开发等提供支援。安倍称……
台湾设立基金推进产业转型对抗陆企
 随着大陆企业的崛起，台湾IT产业前景变得不透明。台湾期待日企共同参与……
中国家电厂商也纷纷强调扩大对美投资
海信美国法人副总裁称，将视特朗普的政策向美国转移生产等。华为、小米等也做出表态……
本田2017年度全球销量计划将超500万辆
中美市场或将继续引领全球市场，中国市场的SUV热潮仍未降温……
日本寄予厚望的微型火箭发射失败
火箭发射升空不久后无法接收到来自火箭的数据。该火箭作为日本低价格型火箭的首次发射而受到关注……
杜特尔特对安倍说：早晚与中国直接对话谈南海
安倍在菲律宾达沃市与杜特尔特举行了会谈。杜特尔特针对南海问题表示……

好文重读：离去的奥巴马

奥巴马的中国观原点与日美关系

奥巴马的中国观原点与日美关系

少年时在夏威夷生活的奥巴马曾融入不了白人社会，为了寻求内心的安慰，他倾心于敢于对抗白人统治的亚洲领导者，因为孙中山是他的校友……
奥巴马执政8年的理想与现实

奥巴马执政8年的理想与现实

“重视亚洲”与“无核世界”是奥巴马政府重要的外交目标。核裁军谈判一直停滞不前，特朗普还要大幅扩充和力量。中国在南海动作频繁，两个外交
安倍与奥巴马的4年

安倍与奥巴马的4年

安倍于2013年2月访美遭到冷遇，甚至没在白宫吃到午餐。安倍也向身边人士表示，“与奥巴马沟通相当难”。安倍从安保制定相关制度开始着手
安倍珍珠港悼念背后的故事

安倍珍珠港悼念背后的故事

日本首相安倍晋三12月27日（中国时间28日）在珍珠港进行了悼念。7个月之前，奥巴马访问了核爆受害地广岛。日美通过将广岛和珍珠港这2
奥巴马政权核弹头削减率冷战后最低
该如何评价奥巴马
安倍眼中特朗普与奥巴马的不同
奥巴马最后外访对特朗普释放的信号
奥巴马访问广岛对亚洲释放的信号
美国对华政策的两个派系
习近平与奥巴马在《巴黎协定》上的默契
奥巴马告别演讲强调了些啥

特朗普观察 更多

特朗普在打“亲俄反中”牌

特朗普在打“亲俄反中”牌

 “普京总统想与我见面，这对我来说也是非常棒的事”，特朗普1月13日接受美国纸媒采访时提到了解除对俄制裁的可能性，一方面，对中国则始终坚持强硬姿态。原因在于其提出的美国第一主义……                 
要关注特朗普上台后的100天

要关注特朗普上台后的100天

对于与美国对峙的中国、以及同盟国日本，特朗普将如何构建关系？能否像承诺的那样大幅增加就业岗位？对于吸引全球关注的特朗普政权来说，最初的100天将或能看出端倪……
对特朗普：中国回击、俄罗斯观看

对特朗普：中国回击、俄罗斯观看

围绕美国下任总统特朗普近期向美国媒体提及的外交政策，中俄两国的反应各有不同。在特朗普与俄罗斯关系遭到质疑的背景下，俄罗斯采取观望态度。中国则做出回击……
特朗普：有可能与俄达成核裁军协议

专栏·分析 ▶ 更多

日本的网上右翼和中国的愤青
日本的网上右翼和中国的愤青
柯隆：日语新闻网站留言簿上的留言比想像的要偏激的多。当一条报道中国社会负面新闻发布以后，留言是清一色反华言论。有日本调查显示，在网络上留言恶语中伤的，多半是一些家庭主妇……
特朗普表现出紧张和不耐烦的理由
特朗普表现出紧张和不耐烦的理由
在特朗普当选后的首次记者会上，他最开始就带着紧张和不耐烦的表情。特朗普被迫承认大选期间的网络攻击与俄罗斯有关，与美国媒体的对立也更加强烈，执政之旅可谓开门不利……
安倍大笔经济援助能拉拢杜特尔特吗？
安倍大笔经济援助能拉拢杜特尔特吗？
“欢迎您来到马尼拉”，杜特尔特对来访安倍表示了欢迎，而安倍回应道：“第一个选择了贵国表明日本最重视与贵国的关系”。不过，安倍苦心希望强调与菲律宾在南海问题上的合作，而杜特尔特似乎另有所思……
韩国政界对潘基文期待与牵制共存
韩国政界对潘基文期待与牵制共存
潘基文在回国后举行记者会时表示，“我做好了为终结国家分裂献身的准备”，透露了竞选总统的意愿。但潘基文的亲属涉嫌贿赂被美国司法当局提起了诉讼，潘基文强烈否定……
中国捐赠文化在冷却
中国捐赠文化在冷却
捐赠文化曾一度在中国掀起热潮，但似乎未能生根发芽。原因在于被认为是偷盗和欺诈的行为不断，善意无法抵达需要救助的人。某男子声称为患白血病的女儿治病花了20万元……
伊藤洋华堂在中国内陆扩大开店试水电商
伊藤洋华堂在中国内陆扩大开店试水电商
伊藤洋华堂目前在成都和北京分别经营6家和2家综合超市。包括重新涉足食品超市在内，计划到2020年将内陆地区的超市增至目前3倍的20家。还计划在四川省的自贸区启动网上销售业务……
五看资本主义(1)民主逼资本主义变革
五看资本主义(1)民主逼资本主义变革
希望通过自由竞争和贸易走向繁荣的全球化经济正面临着考验。各国民众对逐渐扩大的不平等和移民威胁产生不满，开始通过投票来寻求变化。资本主义和民主主义的步调出现混乱……
印度GDP数据也不可信吗？
印度GDP数据也不可信吗？
村山宏：印度的GDP增速超过了中国，似乎成了引擎。虽然中国对印度的GDP准确度有质疑的声音，但要说到GDP被质疑，中国的资格或许更老。但其实日本的GDP也被质疑。GDP究竟是什么……
无人售货到处可见凸显日本人道德高度
无人售货到处可见凸显日本人道德高度
张石：我家的周围有许多农家，他们把种的菜拿出来卖，一般搭一个简单的棚子，把菜标好价放到那里，旁边放一个收钱的匣子或瓶子，没人看着，你看好哪样拿走，然后把钱投进匣子……
辽宁号绕台湾一周牵制特朗普？
辽宁号绕台湾一周牵制特朗普？
辽宁号由南向北从台湾海峡通过，预计将回到青岛，这次辽宁号实现了环绕台湾一圈。中国的目的被认为是想牵制特朗普的对华政策。不过，中国也认为在军事实力上与美国有巨大差距……
中国电影市场增长“后劲不足”？
中国电影市场增长“后劲不足”？
 “太便宜了，比在家吹着空调看电视还省钱”，对于如今中国的电影票价，有消费者这样形容。2016年中国电影的票房收入仅增长3.7%，创下10年来最低增速。一派热火朝天景象的中国电影市场怎么了……

调查

日本金融界眼中的17年世界经济最大风险

日本金融界眼中的17年世界经济最大风险

野村证券以日本国内金融机构的运营负责人等100多人为对象实施的调查显示，最多有41%的受访者表示“中国和新兴国家”可能会给世界经济带来重大打击，关于中国的具体风险……
在日本卖的最好的车是……

在日本卖的最好的车是……

日本2016年按车名统计的新车销量排行出炉，在本土汽车的销售持续陷入苦战、进口车较为坚挺的背景下，除冠军外其他车型的销量都未突破20万辆。本田的轻型车“NBOX”排名第2，登顶的是……
在日本卖的最好的进口车是？

在日本卖的最好的进口车是？

2016年日本的进口车销量（不含本土品牌）为29万5114辆，同比增长3.4％。按不同品牌来看，大众排名时隔22年下滑到第3位，宝马则时隔6年上升到第2位，冠军是……
日本饮用水对华出口创出新高

日本饮用水对华出口创出新高

2016年1～11月的日本饮用水对中国出口量达到3864千升，超过此前最高的2012年全年3238千升的出口量。有观点认为随访日游客上升对日本品牌的认知度有可能出现提高……

穿梭日本·新产品 ▶  更多

2016年访日客达2403万 创新高

2016年访日客达2403万 创新高

预计2016年全年的访日外国游客人数比2015年增加约20％。不过整体增长率有所放缓。日本今后将加紧开发新的旅游资源，强化安全对策等，进一步完善相关环境……
怎样评价2016年红白歌会？

怎样评价2016年红白歌会？

为了弥补SMAP的缺席，本届增加了很多新节目。不仅有观众投票选出AKB48参加红白出场成员，还有公开招募舞者，可以说此届红白十分重视“互动”。NHK之所以对红白歌会进行改革，是因为……
《你的名字。》在亚洲夺首日票房“六冠”

《你的名字。》在亚洲夺首日票房“六冠”

日本动画电影《你的名字。》于1月4日在韩国上映，首日票房收入突破1亿日元。这是该片继在日本、中国大陆、台湾、香港和泰国夺得首日票房第一位宝座后，在亚洲第6个国家和地区创造同样的佳绩……
卡西欧投影仪让手机画面不再小

卡西欧投影仪让手机画面不再小

卡西欧开发出了可将智能手机画面投影到家中桌面上的小型投影仪。该投影仪可将手机画面放大至约30英寸，投影画面还能实现触摸操作。有了它，就能和家人一起通过大画面看手机里视频还有上网。据称价格会控制在……

焦 点

王石战胜了“野蛮人”？

王石战胜了“野蛮人”？

万科的混乱局面终于要走向平息。华润此前反对与深圳地铁实施资本合作，此次突然转变态度，原因被认为是因万科股权收购过于激烈，中国证监会对此加以重视并展开了调查……

观 察

五看资本主义（2）保护主义的诱惑

五看资本主义（2）保护主义的诱惑

2015旧金山平均每个家庭的收入为9.2万美元，10年间增长了60%，而底特律只有2.6万美元，十年间反而减少了7%。而第特鲁等老工业区把特朗普引向了总统宝座……

关 注

“Switch”能否让任天堂翻身？

“Switch”能否让任天堂翻身？

这是2012年发售“Wii U”以来任天堂时隔约4年再次推出的台式游戏机。取出平板型主机，装上可拆卸手柄，台式立即变身便携式。但竞争对手索尼和微软仍遥遥领先……

日本记者看中国

豌杂面和担担面背后的川渝之争

豌杂面和担担面背后的川渝之争

一说到辣味的面条，人们会很自然地想到四川的“担担面”。其实，起源于重庆市的“重庆小面”更加受欢迎。凭借“麻”和“辣”口味，重庆小面斩落了无数食客。成都和重庆是竞争关系……

中日茶坊 ▶ 更多

新的一年“想要改掉的习惯”
新的一年“想要改掉的习惯”
日经中文网特约撰稿人 青树明子： 在新的一年开始之际，表明“今年的抱负”是日本人的习惯。写在贺年片上，或在第一天上班时宣布，各自铭记着“抱负”，开始新的一年。但是，近年来这个习惯也在发生变化。即从“今年想做的事”变为“今年想作罢的事”。
从马云和特朗普的会面到日本失落的30年
SMAP失落
【热海】文学景点的温泉海滨
在东京和中国人一起吃中餐时的逸事

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