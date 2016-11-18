活跃在中国的日本企业/机构

三井物产拟参股松下保健，与其医院业务展开合作...2016/11/18

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NIKKEI——日本经济新闻中文版

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中日韩企业家最忧虑的都是中国市场
中日韩企业家最忧虑的都是中国市场
在“中日韩经营者问卷调查”中，关于企业提供产品和服务的市场，2017年经营环境可能更为严峻的地区的提问，40%以上的中日韩企业家列举了“中国”。韩国企业家似乎最不看好中国市场……
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马自达新发动机燃效提高3成 一升油能跑30公里
马自达新发动机燃效提高3成 一升油能跑30公里
 马自达的新发动机将使通过压缩而非点火燃烧汽油的技术全球首次实现实用化，采用“均质充量压燃（HCCI）”的技术，2018年度末配备于时隔约5年全面改良的主力车型“Axela”……
中国2016年资金外流超3千亿美元
中国2016年资金外流超3千亿美元
中国截至去年底的外汇储备接近跌破3万亿美元。中国政府将加强资本管制，但有可能对企业活动造成负面影响。在证券投资方面，净流出额达489亿美元……
对中国股市还不能过于乐观
对中国股市还不能过于乐观
  2017年上海股市迎来良好开局。上证综合指数从年初开始连涨，与一年前的熔断机制失败时的情景大不相同。不过，放眼全世界，2017年遍地风险……
鸿海夏普的有机EL新工厂或落户郑州
鸿海夏普的有机EL新工厂或落户郑州
鸿海在郑州市拥有iPhone组装工厂，如果面板也在当地生产的话，可以削减运输费等成本。不过，建设大型有机EL面板工厂需要好几年时间。如果量产时间大幅拖晚的话，存在被其他竞争公司超前可能……

主要新闻

蔡英文与美联邦参议院议员等会谈
美德州联邦参议院议员特德·克鲁兹在与蔡英文会谈后透露称，中国大陆方面此前寄来了信函，要求该州议员等不要与蔡英文会面……
中资财团将购得巴基斯坦证交所40%股权
各方将于20日签署股权买卖合同。中国证交所成为海外证交所事实上的最大股东尚属首次……
中信买到麦当劳后要更新菜单
中信将与凯雷集团共同收购麦当劳的中国业务，获得大陆和香港加盟店20年的运营权利……
越共中央总书记阮富仲将于1月访华
 阮富仲预计将与习近平举行会谈，就南海等问题进行磋商。这将是阮富仲自2015年4月以来……
中国2016年被查干部同比增加约20%
此次黄兴国落马，有党内相关人士认为“可见全面从严治党无禁区不是一句空话”……
中国3艘公务船进入日本主张的领海
这是2017年内第2次确认有中国公务船进入日本主张的领海范围……
2016年苹果APP销售额首超200亿美元
 得益于Pokemon GO和超级马里奥跑酷等大热手游的效果，销售额比上年增长了40％……
本田纯电动概念车亮相CES 主打“共享经济”
NeuV将在车主不用车的时候用自动驾驶功能行驶，通过共享车辆获得收入……

好文重读：中国的另一个雾霾

30年工资也买不起一套房的“解药”

30年工资也买不起一套房的“解药”

村山宏：在东京10倍年收买房都让人感觉很困难。在北京有些人成为“鼠族”，但也有人拥有数套住宅，自称社会主义国家的中国为何如此不平等？
中国人，你真的那么有钱吗？

中国人，你真的那么有钱吗？

柯隆：如果谁能说清楚中国人的收入，应该离诺贝尔经济学奖就不远了。北京、上海等一线城市的房价毫无理由地超过了东京，直逼纽约。我们应该问
这是我们离开中国的理由

这是我们离开中国的理由

“中国原本有着相互关爱的优良传统。但如今社会道德沦丧，遍地都是欺诈，如果不花钱打造人脉，什么事也办不成。虽是一个中国人，但我却活得很
2016盘点：资本流出中国
中国羡慕日本的泡沫破裂？
中国经济平稳的背后是扭曲
中国楼市必须有泡沫
社评:中国房地产市场需要公平长效机制
关志雄：中国部分房产价格超日本泡沫期
东京圈4~9月住宅均价涨至每套约368万元
中国楼市泡沫的尴尬
老百姓如何甄别资产泡沫？

中日韩企业家调查

中日韩企业家最关注谁？

中日韩企业家最关注谁？

接受调查的中日韩三国经营者均回答日本软银集团的社长孙正义是最为关注的日本企业家。华为CEO任正非成为中日受访者第2关注的中国企业家，而最受关注的中国企业家是……
中日韩企业家最看好的未来产业是

中日韩企业家最看好的未来产业是

在“中日韩经营者问卷调查”中，作为今后10年内最有前景的增长产业，列举了人工智能、物联网、机器人、自动驾驶汽车、无人机和生物保健等选项。中日韩三国企业经营者对其中的两个选项期待最高……
中韩超40%企业家认为特朗普带来负面影响

特朗普干预企业 ▶ 更多

日本回应特朗普批丰田：应好好相处
日本首相助理河井克行结束访美后接受采访表示：特朗普的亲信说“不要按照字面意思理解（特朗普的）言论，应该理解本意”。“本意”被认为是指重视美国国内的就业……
丰田回应特朗普：不减在美生产和雇用
特朗普企业干预之手伸向丰田
美国制造企业向特朗普屈服的背后算盘
福特放弃墨西哥新工厂计划 或因特朗普批评

专栏·分析 ▶ 更多

中国5G的世界标准争夺
中国5G的世界标准争夺
手机5G将成为设想数千亿设备联网交换数据的物联网的首个标准。中国三大通信运营商2020年之前将实施3千亿元规模的投资，源自中国的技术和服务有可能接近实际的世界标准……
中国企业的“窝里横”
中国企业的“窝里横”
世界500强中有100家是中国企业，而2016年全球企业品牌排名中，前100位只有第72位的华为技术和第99位的联想集团2家企业。品牌和销售额，这2个排名调查的差距意味着什么呢？
TPP触礁或让亚洲“迷走”
TPP触礁或让亚洲“迷走”
特朗普在白宫设立“国家贸易委员会”，起用对华强硬派纳瓦罗任负责人，这在事实上意味着美国贸易战略从国会转向白宫掌握主导权。曾强硬态度谈判的TPP却要放弃，这让亚洲各国感到失望与不信……
安倍政治遗产去向（上）改革
安倍政治遗产去向（上）改革
“改革的菜单早已经准备好。至于改还是不改，就看政治判断了”，在执政进入第5个年头的安倍政权着力打造瞄准长期政权的“政治遗产”。不过其描绘的经济复苏蓝图却因结构改革的相继被拖延而至今没有实现……
卜算特朗普（2）多边自贸区开始雪崩？
卜算特朗普（2）多边自贸区开始雪崩？
特朗普主张“自贸区谈判应该是1对1的”，以压倒性的实力完全碾压谈判对手的双边模式对美国来说显然更加简单，TPP等多边贸易谈判前途暗淡。2017年在世界贸易谈判史上，将成为历史性的分水岭……
安倍不担心特朗普撤走驻日美军的逻辑
安倍不担心特朗普撤走驻日美军的逻辑
日本曾考虑以2大支柱应对中国崛起，一是安保依靠以驻日美军为基础的日美同盟，二是经济依靠TPP。TPP已经无望，特朗普还威胁要撤走驻日美军。但安倍对身边人士表示：不用担心……
从“便携汽车”看日本“双创”
从“便携汽车”看日本“双创”
日本一位名为佐藤国亮的年轻创业者发明了这款类似平板电脑的电动汽车。车体的大小相当于13英寸笔记本电脑，重量为2.8公斤。最高时速16公里，感知人体重心控制方向……
世界最大规模家电展CES迎来新主角
世界最大规模家电展CES迎来新主角
“只用你的声音就能自由操作家中的电器”，在拉斯维加斯开幕的CES上，联想等公开的配备AI技术的产品抢眼。近10年CES的景象一直在改变。在2010年前后，智能手机等取代电视成为主角，但这一地位迅速被AI夺走……
从特朗普的美国驻日大使人选看到的
从特朗普的美国驻日大使人选看到的
美国驻日本大使站在美国与亚太最重要的同盟国日本的外交第一线。从战后驻日本大使的面孔来看，总体分为3大类。肯尼迪现任美国驻日大使可以在自己期望的时间直接致电奥巴马……
卜算特朗普（1）美元走高会调整吗？
卜算特朗普（1）美元走高会调整吗？
如果美元升值和利率上升的状态持续，曾为特朗普胜利做出贡献的中西部工业地带制造业将遭受打击。有观点认为，如果认为美国经济无法承受货币升值的压力，1985年广场协议或重演……
中美2017年将打局部贸易战？
中美2017年将打局部贸易战？
“美国总统大选刚结束之后，在北京见到的中国官员都乐观地认为‘特朗普是商务人士，因此交涉会很容易进行’。但估计现在都被浇了冷水”，特朗普加强了与中国对抗的姿态……

调查

中国酸奶市场规模迅速扩张

中国酸奶市场规模迅速扩张

据中国产业信息网消息，中国2015年的酸奶市场规模同比增长了23%，达到824亿元，预计到2020年将增至1906亿元规模。在中国，酸奶普遍是一种用来“喝”的饮品，多数酸奶都是粘稠的液态产品……
日本交通事故死亡人数67年来首次不足4000人

日本交通事故死亡人数67年来首次不足4000人

2016年日本全国交通事故死亡人数比上年减少213人，降到3904人，自1949年以来时隔67年低于4000人。但65岁以上占2016年整体死亡人数的54.8％，自保留统计数据以来创出新高……
中国人在日本最爱搜索啥？

中国人在日本最爱搜索啥？

百度日本法人发布了2016年中国人在日本通过百度进行搜索的关键词排名。在艺人方面，石原里美被搜索的次数最多。比排在第2位的金城武超出3倍以上，显出压倒性的人气。在动画和时尚方面则是……
2017年日企在亚洲哪国加薪率最高？

2017年日企在亚洲哪国加薪率最高？

日经调查公司以亚洲11个主要国家和地区的日企当地员工为对象实施了工资动向调查。2017年亚洲整体预期加薪率为5.21％，连续5年下滑。其中印度最高，为9.54％。中国大陆为……

穿梭日本·新产品 ▶  更多

卡西欧投影仪让手机画面不再小

卡西欧投影仪让手机画面不再小

卡西欧开发出了可将智能手机画面投影到家中桌面上的小型投影仪。该投影仪可将手机画面放大至约30英寸，投影画面还能实现触摸操作。有了它，就能和家人一起通过大画面看手机里视频还有上网。据称价格会控制在……
宠物离世时也可以休“丧假”？

宠物离世时也可以休“丧假”？

日本尤妮佳宣布从2017年1月开始实施一项新的休假制度，员工可在自己的宠物死亡时获得1天特别假期。目前“丧假”制度仅适用于猫和狗，今后还将讨论……
2017年东京金枪鱼首拍再现天价

2017年东京金枪鱼首拍再现天价

日本东京筑地市场按惯例举行了新年金枪鱼首次竞拍，产自青森县大间町的一条太平洋蓝鳍金枪鱼以7420万日元的价格成交。这一价格是2016年成交价的5.3倍，约合人民币……
懒人福音！未来家务机器人全搞定

懒人福音！未来家务机器人全搞定

随着扫地机器人市场的增长放缓，各企业开始推出其他功能的机器人来满足双职工家庭和老年人等人群的需求。未来的洗衣机将完成从洗涤到干燥、叠衣等全部流程……

老柯要说话▶ 更多

雾霾警报只治标不治本

雾霾警报只治标不治本

柯隆：平生第一次去北京是1988年的5·1劳动节，哎哟，那个天叫蓝。以后每年都去北京，但不知从什么时候开始，北京的天就不蓝了。中国正面临一个两难的选择：保空气质量还是保增长？

观 察

日韩关系重回十字路口

日韩关系重回十字路口

日本驻韩大使长岭安政1月9日下午从首尔金浦机场出发启程临时回国。日韩慰安妇协议自签署起仅过去1年，但日本方面认为釜山新设置少女像“突破了底线”，因而采取了强硬措施……

关 注

安倍政治遗产去向（中）：修宪

安倍政治遗产去向（中）：修宪

“虽然确保了3分之2（议席），但不一定说就能轻易的采取修宪行动”，在2016年7月日本参议院选举后，安倍领导的自民党等已经具备向国会提交修宪草案的条件，但安倍并未急于采取行动，他有自己的战略和布局……

文 娱

《你的名字。》在亚洲夺首日票房“六冠”

《你的名字。》在亚洲夺首日票房“六冠”

日本动画电影《你的名字。》于1月4日在韩国上映，首日票房收入突破1亿日元。这是该片继在日本、中国大陆、台湾、香港和泰国夺得首日票房第一位宝座后，在亚洲第6个国家和地区创造同样的佳绩……

中日茶坊 ▶ 更多

读书量与收入成正比例？
读书量与收入成正比例？
日经中文网特约撰稿人 青树明子： 现在我的主业是“写文章”，但令人无奈的是，在日本，书籍并不畅销。或许是选错了职业，每天都为此感到烦恼，但如果把这种情况告诉中国朋友，对方将感到吃惊，反过来我也会惊讶不已。
中国的知识产权维权之路还很漫长
寒天杂忆
迴转寿司进化到无迴转了
中日两国需站高望远，聚焦20年后

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