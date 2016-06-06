活跃在中国的日本企业/机构

活跃在中国的日本企业/机构

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NIKKEI——日本经济新闻中文版

  • 20xx 水曜日
  • 日语演讲比赛

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特朗普与里根之间
特朗普与里根之间
特朗普也许有一个心目中尊敬并视为榜样的领导人，感觉他所认同的是里根。不过从特朗普的举动来看，在他气势恢弘的发言中，并未传递出作为领袖的理念与哲学……
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特朗普退出TPP要让日本签FTA？
特朗普退出TPP要让日本签FTA？
特朗普在白宫网站上单方面宣布，将遵守约定退出TPP，安倍政府将被迫调整贸易政策。美国商工团体的高管信心十足地表示，“我们要在新政权下实现日美双边自由贸易协定的签订”……
特朗普，就是这样另类
特朗普，就是这样另类
美国新总统特朗普在履历和私生活等所有方面都属于另类，离过2次婚的总统在美国政治史上是第一次出现；过去其他美国总统的前一个职业里也从未出现房地产开发商。特朗普还4次申请破产……
日本8%的企业导入周休3天
日本8%的企业导入周休3天
日本肯德基、运营优衣库的迅销都开始利用1周3休制。最近越来越多日本地方企业也采用3休制。专家说：如果尽量不增加1天的工作时间，还能实现1周休3天的话，将促进工作效率的提高……
亚马逊CTO：不介意向竞争企业提供AI技术
亚马逊CTO：不介意向竞争企业提供AI技术
亚马逊CTO沃纳·威格尔接受日本经济新闻（中文版：日经中文网）采访时表示，亚马逊扬声器“Echo”中的AI技术已提供给LG的冰箱，华为的手机等竞争对手，并表示不介意向竞争企业转让技术……

主要新闻

中国动用大量外储能否阻止资本外流？
中国的美债创出约6年来的最低水平，之所以采取不修改法规的资本管制强化措施，是因为……
《纽约时报》拟投500万美元“深挖”特朗普新闻
《纽时时报》将在全球加强采访体制，投入具有税制和移民问题等专业领域背景的记者，以及擅长调查报道的记者……
日本2016年自杀人数降至22年来新低
男性自杀人数为1万5017人，减少1664人。女性为6747人，减少597人，创出新低……
日本杰士汤浅将在天津新建车用高性能电池厂
新工厂将生产面向环保型车的高性能铅酸电池。将转移和集中天津市现有工厂的功能……
APA酒店春节长假业绩恐受影响
包括携程在内，多家中国大型旅游网站均已下架该酒店。春节长假在即，APA集团此次的应对可能导致业绩下滑……
奥巴马卸任前支持率回升至09年6月来高点
与就任前支持率创出历任最低的特朗普相比，重新称赞奥巴马政治功绩的倾向出现增强……

好文重读：日本记者看中国

日本记者在中国最难回答的问题

日本记者在中国最难回答的问题

中村裕：在中国生活，会面临很多困惑， 在看起来高级的餐厅，有时候仍会遇到服务员扔菜单的情况，这些小事虽然令人烦恼，但这种程
自行车大国在进化

自行车大国在进化

80年代自行车占北京整体交通量的68％，而到2014年这一数字降到了12％。随着汽车的普及，自行车逐渐沦为“穷人的交通工具”。而现如
日本记者看中国：企业夸大宣传

日本记者看中国：企业夸大宣传

虽说古今中外都有在发展过程中说大话的企业，但最近中国的互联网企业似乎有些过头儿了。“变革和颠覆欧美日韩传统汽车产业”， 8月10日，
日立与中国的渊源

日立与中国的渊源

日立日前在北京召开的董事会上，中国发改委的官员罕见到场发表了讲话，而能与发改委构筑如此关系的日本企业也只有日立这一家。原因在于日立与
中国人对日本爱与恨的交织
中国急需构建健全劳资关系
从小米看中国企业通病
烈日下广州街头的卖报“小行家”
在宜家过春节的中国人
中国人的“手机中毒”

特朗普政权的中美贸易 更多

从日本经验看中美贸易摩擦

从日本经验看中美贸易摩擦

泷田洋一：1990年代上半期，日本的名义GDP为美国的6～7成时，克林顿政权对日本进行了强烈打压。现在中国的GDP已经超过美国的6成……
特朗普顾问：中国也不糊涂

特朗普顾问：中国也不糊涂

以美国候任总统特朗普的顾问身份出席达沃斯会议的安东尼·斯卡拉姆齐对日本经济新闻（中文版：日经中文网）说：新政权需要的并不是减少贸易，而是贸易对象国更多地购买美国产品和服务……
特朗普就任、市场斗工厂、两败俱伤

特朗普就任、市场斗工厂、两败俱伤

柯隆:可能很多中国人都在想美国人怎么选这么个人来当总统？也许不仅是中国人，美国的很多选民也很后悔投了特朗普的票。我想全世界都在关注美国怎样收场。但毕竟闹剧才刚刚开始，好戏还在后面……
比尔·盖茨：不希望发生贸易战争

比尔·盖茨：不希望发生贸易战争

比尔·盖茨在达沃斯会议上接受了日本经济新闻（中文版：日经中文网）采访，有关特朗普针对中国多次发表强硬言论一事，他表示：美国和中国之间是利益重大的双赢关系……
当美国与世界吞下特朗普这剂猛药

专栏·分析 ▶ 更多

中国拉动的比特币泡沫破裂？
中国拉动的比特币泡沫破裂？
曾涨至9000元人民币的比特币价格一度跌破5000元。主要原因是1月11日中国人民银行宣布对比国内的特币大型交易所展开检查。2016年比特币交易额曾膨胀至2015年的4倍，中国占了96%……
日美贸易摩擦因中国崛起而减弱
90年代后半期之后，美国的对日贸易逆差出现减少，日美关系的轴心逐渐从摩擦转为合作。其背景是日本在美国贸易额中所占比重出现下降，中国的占比提高……
寻找中国下一个泡沫
寻找中国下一个泡沫
村山宏：股市、房市、债市，中国的泡沫一个接一个。吸收投资资金的商品不足、制度设计不完善、政府缺乏准则的投资建议和规定、喜欢投机的国民性……，理由有各种，但笔者认为……
特朗普巨轮将在风暴中启航？
特朗普巨轮将在风暴中启航？
特朗普将在就职演说中呼吁和谐与团结，不过目前却遇上了民主党约60名议员表明拒绝出席就职典礼的史无前例的事态。美媒公布的其就职前的民意支持率也创下了美国历任总统最低。新政权的面临的是分裂与难题……
特朗普“美元过于强势”发言偏离国际共识
特朗普“美元过于强势”发言偏离国际共识
各国首脑不直接谈及本国货币汇率水平成为君子协定。也有可能作为对华贸易谈判中施加压力的材料，特朗普提及“美元过于强势”，但中国的现状并非引导人民币贬值，反而是一直在通过买入人民币实施干预……
市场读不透特朗普
市场读不透特朗普
“我们的货币过于强势”，特朗普的言论让市场发生了动荡。虽然这是针对人民币的言论，但市场将其解读为日本等对美存在巨额贸易顺差国家的货币也包括在内……
俄罗斯想要的美国全球角色
俄罗斯想要的美国全球角色
有专家指出特朗普政权的诞生对美俄关系利好与风险并存，而其中俄罗斯最担心美国放弃世界领导者的角色。普京政权一直批评美国主导的国际秩序，呼吁构筑多极化世界，又缘何要担心这一点呢……
习近平借达沃斯向特朗普发声
习近平借达沃斯向特朗普发声
中国此前一直派负责经济的总理或副总理出席达沃斯会议。此次中国国家主席习近平打破惯例亲自出席，是为了利用特朗普就任美国总统之前的空白期……
日本电机企业向新一代汽车狂投资金
日本电机企业向新一代汽车狂投资金
日立计划2018年度之前向新一代汽车开发和量产投入总额5千亿日元的资金，松下也打算增产车载电池。两家公司的今后3年的相关投资将超1万亿日元。另一方面，将缩小电视领域的业务等……
五看资本主义（5）投资者引发社会变革
五看资本主义（5）投资者引发社会变革
1989年柏林墙倒塌，没有了社会主义这一对抗势力，资本主义世界各国间的对立更加鲜明。法国经济学家米歇尔·阿尔贝尔在1990年代初的《资本主义反对资本主义》提出了两种资本主义模式……
日本零食向亚洲市场发起攻势
日本零食向亚洲市场发起攻势
访日游客的消费需求明显从奢侈品转向了日用品和食品。尤其是卡乐比的佳可比薯条和格力高的百奇饼干等非常受欢迎。各零食企业将利用日本产品向亚洲各国渗透的机会……

调查

日本国家财富时隔4年减少

日本国家财富时隔4年减少

截至2015年底，日本的土地及住宅等资产减去负债后的国家净资产（国家财富）为3290.2万亿日元，同比减少0.4％。总资产余额虽然增长了2.7％，但负债余额增长了4.3％。但家庭财富增加……
日本刑事犯罪案件连续14年减少

日本刑事犯罪案件连续14年减少

日本全国警察2016年认定的刑事犯罪案件为99.6204万起，二战后首次降至100万起以下.严重犯罪方面，杀人案、纵火案和强奸案减少，但绑架和贩卖人口案继续呈增加趋势……
2016年中国对外投资创新高

2016年中国对外投资创新高

2016年中国企业对外直接投资额达1701.1亿美元，同比增44.1％。商务部表示是对倡导的“一带一路”相关国家投资增加……
16年访日客消费额创新高 中国人消费最多

16年访日客消费额创新高 中国人消费最多

2016年访日游客的旅游消费总额累计达到3.7476万亿日元，中国大陆游客消费额占整体的39.4％

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终于等到你！入围常客分获第156届芥川直木奖

终于等到你！入围常客分获第156届芥川直木奖

芥川奖由山下澄人的《新世界》获得，直木奖由恩田陆的《蜜蜂与远雷》获得。这是山下澄人第4次入围芥川奖，恩田陆在6次被提名后终于获奖。两部作品分别描写的是……
日本为防员工“过劳”开发了一款眼镜

日本为防员工“过劳”开发了一款眼镜

开发这款眼镜并计划提供服务的是运营眼镜专营店“JINS（睛姿）”的日本JIN公司。接受服务的企业将为员工佩戴一款眼镜型终端。该终端可根据头部的倾斜和视线的移动来检测工作集中度……
日本为向海外卖马桶要统一图标

日本为向海外卖马桶要统一图标

虽然温水冲洗马桶在日本家庭中普及率超过80%，但很多外国人表示“不知道怎么用”。为了让外国人能轻松看懂，同时推动企业的海外销售，日本要统一马桶操作面板的图标……
马自达将在年底推出CX-5的7座SUV

马自达将在年底推出CX-5的7座SUV

在马自达2018年度的全球销量计划中，SUV的比例达到5成。7座车的原型为5座SUV“CX-5”，大幅增加车长。新车型的发动机等零部件将沿用现有车型的产品。预计最低价格将超过CX-5的约246万日元（约合人民币……

关 注

“疯狗”能守住日美同盟吗？

“疯狗”能守住日美同盟吗？

秋田浩之：全球都在不安地关注着美国特朗普政权的上台。不少观点认为绰号“疯狗”的侯任美国国防部长马蒂斯将成为日美同盟的守护神。马蒂斯不但实战经验丰富，还拥有7千册藏书，家里宛若图书馆一样……

股 市

中国股市期待“春节行情”

中国股市期待“春节行情”

中国的春节快到了，根据中国股市以往的市场经验法则，春节前后股价一般都趋于上涨，市场已经逐渐开始对“春节行情”充满期待。上证指数过去10年里有9年节前股价上涨，节后上涨的概率也达80%。今年呢……

观 察

迪士尼还没有改变中国的魔法

迪士尼还没有改变中国的魔法

 “想要快速通行证吗？”，凑上来说话的竟是“黄牛”。不仅如此，嘈杂的叫卖声、随处可见的插队等不文明行为在上海迪士尼也随处可见。迪士尼的最大魅力是其打造的“非日常”的梦幻空间，但在中国这很难体验……

焦 点

日本暂不派回驻韩大使 欲摆强硬姿态

日本暂不派回驻韩大使 欲摆强硬姿态

围绕日本临时召回的驻韩大使的返韩履职时间，外务省等最初出现了会尽快让大使返韩履职的观点。但日本政府判断认为，至少在看不到韩方为解决少女像问题而努力的情况下，难以让驻韩大使返回……

中日茶坊 ▶ 更多

马云和特朗普的会面是小说不是新闻
马云和特朗普的会面是小说不是新闻
日经中文网特约撰稿人 莫邦富：上星期，我在本专栏说到：“随着时代的变化，我想大多数人获取信息的方法也在变化。拿我来说，每天一醒来…
有谁会接受自己的决定是蠢的？
没有欲望的社会，真伤脑筋？
多达数十种的日本拉面
新的一年“想要改掉的习惯”

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