NIKKEI——日本经济新闻中文版

- 日本的网上右翼和中国的愤青
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柯隆：日语新闻网站留言簿上的留言比想像的要偏激的多。当一条报道中国社会负面新闻发布以后，留言是清一色反华言论。有日本调查显示，在网络上留言恶语中伤的，多半是一些家庭主妇……
- 特朗普表现出紧张和不耐烦的理由
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在特朗普当选后的首次记者会上，他最开始就带着紧张和不耐烦的表情。特朗普被迫承认大选期间的网络攻击与俄罗斯有关，与美国媒体的对立也更加强烈，执政之旅可谓开门不利……
- 安倍大笔经济援助能拉拢杜特尔特吗？
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“欢迎您来到马尼拉”，杜特尔特对来访安倍表示了欢迎，而安倍回应道：“第一个选择了贵国表明日本最重视与贵国的关系”。不过，安倍苦心希望强调与菲律宾在南海问题上的合作，而杜特尔特似乎另有所思……
- 韩国政界对潘基文期待与牵制共存
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潘基文在回国后举行记者会时表示，“我做好了为终结国家分裂献身的准备”，透露了竞选总统的意愿。但潘基文的亲属涉嫌贿赂被美国司法当局提起了诉讼，潘基文强烈否定……
- 中国捐赠文化在冷却
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捐赠文化曾一度在中国掀起热潮，但似乎未能生根发芽。原因在于被认为是偷盗和欺诈的行为不断，善意无法抵达需要救助的人。某男子声称为患白血病的女儿治病花了20万元……
- 伊藤洋华堂在中国内陆扩大开店试水电商
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伊藤洋华堂目前在成都和北京分别经营6家和2家综合超市。包括重新涉足食品超市在内，计划到2020年将内陆地区的超市增至目前3倍的20家。还计划在四川省的自贸区启动网上销售业务……
- 五看资本主义(1)民主逼资本主义变革
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希望通过自由竞争和贸易走向繁荣的全球化经济正面临着考验。各国民众对逐渐扩大的不平等和移民威胁产生不满，开始通过投票来寻求变化。资本主义和民主主义的步调出现混乱……
- 印度GDP数据也不可信吗？
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村山宏：印度的GDP增速超过了中国，似乎成了引擎。虽然中国对印度的GDP准确度有质疑的声音，但要说到GDP被质疑，中国的资格或许更老。但其实日本的GDP也被质疑。GDP究竟是什么……
- 无人售货到处可见凸显日本人道德高度
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张石：我家的周围有许多农家，他们把种的菜拿出来卖，一般搭一个简单的棚子，把菜标好价放到那里，旁边放一个收钱的匣子或瓶子，没人看着，你看好哪样拿走，然后把钱投进匣子……
- 辽宁号绕台湾一周牵制特朗普？
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辽宁号由南向北从台湾海峡通过，预计将回到青岛，这次辽宁号实现了环绕台湾一圈。中国的目的被认为是想牵制特朗普的对华政策。不过，中国也认为在军事实力上与美国有巨大差距……
- 中国电影市场增长“后劲不足”？
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“太便宜了，比在家吹着空调看电视还省钱”，对于如今中国的电影票价，有消费者这样形容。2016年中国电影的票房收入仅增长3.7%，创下10年来最低增速。一派热火朝天景象的中国电影市场怎么了……