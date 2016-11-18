NIKKEI——日本经济新闻中文版

- 安倍珍珠港悼念背后的故事
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日本首相安倍晋三12月27日（中国时间28日）在珍珠港进行了悼念。7个月之前，奥巴马访问了核爆受害地广岛。日美通过将广岛和珍珠港这2个点联系起来……
- 安倍珍珠港悼念也是针对中韩
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日本首相安倍晋三在珍珠港强调与美国的和解,表示“日本和美国成为了历史上罕见的坚固的同盟国”，这是是希望向中国、韩国展现明确由日美主导东亚安保环境的意图，此外还想督促特朗普……
- 和解的力量——安倍在珍珠港演说全文
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日本首相安倍晋三27日在珍珠港亚利桑那号纪念馆献花，悼念死难者。这是日本在职的首相第一次在亚利桑那号纪念馆悼念。之后安倍发表演说……
- 为什么安倍外交乱了阵脚？
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柯隆：外交讲究章法，跟下围棋一样，一定要有条不紊，按中国的古话说叫：以不变应万变。然而，回顾2016年的日本外交，不能不说安倍政府的外交手忙脚乱，就像一个人穿衣服，总是把钮扣扣错……
- 台湾企业在夹缝中求生存
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“支持两岸同属一个中国”，被传与蔡英文关系密切的台湾海霸王集团发表了罕见声明。而蔡英文政权正在限制大陆资本投资，台湾一家半导体企业的高管叹息：只能在被戴上脚镣与各国企业竞争……
- 石垣市市民的选择
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码头上“尖阁专属”巡逻船排成排、岛中心要部署地对地导弹、山顶上建立驻屯地，因日本政府加强西南诸岛防卫，冲绳西南端的石垣市正发生着改变。当地民众的意见出现分歧……
- 夏普的戴式改革（3）不能再裁员了
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戴正吴称日本国内所有夏普基地都是关闭和缩小的讨论对象，还曾暗示要在全球范围内裁员7000人。但夏普工会高层说：如果第3次实施提前退休，那公司可能就走到头了……
- 中国真的需要工匠精神吗
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村山宏：“工匠精神”被选为2016年的中文流行语，为提高中国制造业的质量，大家就该不该参考日本工匠精神进行了热烈讨论。可从日本人角度看，工匠精神并不见得都是十全十美的职业道德……
- 中国列出成为太空强国时间表
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中国发布了《2016中国的航天》白皮书，总体目标就是到2030年左右，中国航天要跻身世界航天强国行列。中国将在航天开发领域巩固继美俄之后的“世界第三”地位……
- 辽宁舰从太平洋进入南海划出势力范围？
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在辽宁舰实战能力面临质疑的背景下，大陆积极显示出在西太平洋乃至南海的活动，透露出大陆希望彰显本国势力版图。有观点指出，对于特朗普的施压，中国不得不显示出强硬姿态……
- 日本核电出口动向——用中国资金？
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由东芝旗下的美国西屋电气与中国国家电力投资集团组成的中日美3国联合力争在土耳其获得4个核电机组的订单。中方提供资金，日美则提供技术，但日本担心技术流向中国……